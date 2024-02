PL2050, Nowa Lewica i ruchy miejskie łączą siły przed wyborami samorządowymi

Wybory samorządowe Gdańsk 2024

W poniedziałek przed napisem „Gdańsk” na Wyspie Ołowianka odbyła się konferencja prasowa liderów gdańskich struktur Polski 2050 Szymona Hołowni i Nowej Lewicy oraz ruchów miejskich w sprawie utworzenia wspólnego bloku przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

- Komitet powstał ponad podziałami. Respektując dzielące nas różnice polityczne, doszliśmy do przekonania o konieczności przekierowania wektorów rozwoju Gdańska zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców oraz mieszkanek – powiedziała w poniedziałek przewodnicząca gdańskich struktur Nowej Lewicy Jolanta Banach.

Podkreśliła, że „dotyczy to zwłaszcza wykorzystania wszystkich środków i sposobów prawnych i planistycznych". Jak wskazywała, chodzi o to, by "zapobiegać chaosowi urbanistycznemu miasta i rozlewaniu się miasta w kierunkach południowych, bez odpowiedniej infrastruktury, skutecznego zaangażowania miasta we wspieranie mieszkalnictwa - nie tylko komunalnego, ale zwłaszcza dla osób młodych, które nie mieszczą się w kryteriach uprawniających do lokalu komunalnego, a z drugiej strony nie stać ich na kredyt".