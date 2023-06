Planujesz wakacje nad Bałtykiem? Będą znacznie droższe niż rok temu. Ile zapłacimy za pobyt nad Morzem Bałtyckim?

Wakacje nad Bałtykiem będą znacznie droższe niż rok temu. W dobrym hotelu blisko plaży wydamy tyle, co za pobyt w słonecznej Chorwacji. Więcej, niż za wakacje all inclusive w Turcji czy w Egipcie. Powód? Według ekspertów krótki sezon i niezbyt duże wybrzeże.

Wakacje nad Bałtykiem w pełni lata, to nadal jedna z najbardziej pożądanych form wypoczynku

Dzisiejsze domki nad morzem, w niczym nie przypominają tych paździerzowych sprzed lat. Dlatego wiele osób ceniąc sobie spokój, wybiera taką formę zakwaterowania. Pod warunkiem, że jeszcze nas na to stać. Pani Anna z Mazowsza, która skontaktowała się z naszą redakcją, zapowiedziała, że w przyszłym roku Pomorze Zachodnie zamieni na egzotyczną plażę. Powodem są oczywiście pieniądze. - Po urlopach w zaprzyjaźnionym miejscu Na Mierzei Wiślanej, dla odmiany, jako zapaleni rowerzyści wybraliśmy Wisełkę. Na 12 dni, począwszy od Bożego Ciała – pisze nasza Czytelniczka. - Pierwszy polecany przez znajomego adres, ośrodek na skraju Wolińskiego Parku Narodowego, z gęsto posadowionymi domkami z bali, zaskoczył ceną 8,5 tys. zł za 12 dni. To oferta bez posiłków. Czy naprawdę aż tak wzrosły koszty funkcjonowania takich obiektów ? Czy to sprawdzian dla turystów, ile jeszcze wytrzymają?

Szybko sprawdziliśmy ceny. Mielenko koło Mielna, czyli nadbałtyckiej Ibizy – 50 metrowy drewniany domek 550 m od plaży, dla dwojga dorosłych i dwójki dzieci kosztuje w tym samym czasie prawie 8,2 tys. zł. Warunki średnio intymne, bo to szeregowiec. Co tam domki, zajrzeliśmy do kołobrzeskich hoteli: w dwóch – Verano i Olymp IV ten sam czas dla 4-osobowej rodziny kosztuje ponad 12 tys. zł, za to ze śniadaniem (ścieżek rowerowych też tu dostatek). Dwupokojowy, nowiuteńki apartament przy ul. Wschodniej, wystawiany prywatnie na popularniej platformie internetowej, jakieś 400 m od plaży, kosztuje za dobę 400 zł.

- _Możemy zejść do 350, bo klient nam się wycofał _– słyszymy. Podsumowując, zapłacilibyśmy 4, 8 tys. zł. Ale jedzenie przygotowujemy sami. A to koszt zależny od zasobności portfela – zawsze można skoczyć do popularnego dyskontu, cena będzie jak we własnym mieście.

Ten sam czas w egipskiej Hurghadzie z posiłkami all inclusive, tuż przy plaży, dla tego samego, rodzinnego składu kosztuje średnio ok. 7-8 tys. zł. - Jeśli nasze koszty działalności wzrosły o 50 procent, to trudno pozostać obojętnym – rozkłada ręce Mariusz Ławro, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno. – Uzdrowiskowego, szef ośrodków sanatoryjno – wypoczynkowych Posejdon w Kołobrzegu i Dźwirzynie. Wylicza: - Wzrost kosztów energii, koszt żywności w granicach 50 procent rok do roku, usługi serwisowe – 15-20 procent. Skok inflacji sprawił, że ludzie chcą więcej zarabiać. Bez podwyżki, stracę pracownika. Poza tym, trzeba zrozumieć, że ludzie chcą godnie żyć.

Ale też prezes zapowiada, że projekcje cen na przyszły rok są dla klientów korzystniejsze. - Granica opłacalności wymusi jakieś podwyżki, ale wiemy, że i cena akceptowalności podwyżek jest coraz bardziej krucha. Coraz częściej zdarza się rezerwacja z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i rezygnacja. Na szczęście my przez sezon mamy komplety – dodaje. 14 dniowy pobyt dla 4 osób w Posejdonie w Dźwirzynie kosztuje w czerwcu 2,4 – 2,7 tys. zł. Wyżywienie jest dodatkowo płatne.

Jak informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, wzrost cen w stosunku do zeszłorocznego kwietnia odnotowuje 84 proc. hoteli. Najczęściej są to jednak wzrosty rzędu poziomu inflacji, 10 do 20 proc. Konieczność windowania cen przez hotele, według IGHP, wynika z wysokich kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej. W Północnej Izbie Gospodarczej słyszymy z kolei, że wzrost cen w hotelach czy kurortach, wyższy niż poziom inflacji, może okazać się trudny do zaakceptowania dla konsumentów.

- Spodziewamy się większej stabilizacji cen – podkreśla Hanna Mojsiuk, prezes PIGw Szczecinie. - Moim zdaniem, co miało zdrożeć, już zdrożało i trudno mi sobie wyobrazić, by wzrost cen za usługi hotelarskie czy gastronomiczne był wyższy niż poziom obecnej inflacji. Byłoby to trudne dla konsumentów do zaakceptowania, choć zawsze podkreślam, że przedsiębiorców działających sezonowo należy zrozumieć – to jest wymagająca praca, a koszty wynajmów lokali nad morzem czy koszty pracownicze rosną dynamicznie.

Ekspertka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Paula Kukołowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówi wprost: – Wysokie ceny to konsekwencja chęci pewnego zarobku. Krótki sezon powoduje, że roczny przychód osób oferujących usługi zakwaterowania ograniczony jest do około trzech miesięcy w roku, kiedy to można liczyć na pełne obłożenie obiektu. Stąd tendencja do oferowania wysokich cen.

I mimo iż wydaje się, że od Świnoujścia do Krynicy Morskiej wystarczy miejsca dla wszystkich, to jednak wciąż popyt jest większy niż podaż, a to również wpływa na wzrost cen. - Ze względu na niewielki obszar, na którym ten ruch turystyczny jest skupiony, mamy do czynienia z wysokim popytem, który nie jest równoważony wysoką podażą – oceniła Kukułowicz.

Najdroższe wakacje w Trójmieście? Tutaj prym wiedzie Sopot

Czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci, która w wakacje chciałaby się wybrać na tydzień urlopu do Gdańska, może przebierać w ofertach. Podobnie jak w wielu miejscowościach nadmorskich. Najtańsze z nich zaczynają się już od 2 tysięcy złotych, jednak musimy pamiętać, że albo są to lokale w dzielnicach ościennych, albo o gorszym standardzie. Za najdroższe apartamenty, te przy samym Śródmieściu zapłacimy nawet od 6 do 10 tysięcy złotych. W Gdyni ceny są niższe, średnio o kilkaset złotych, choć i tutaj w najdroższych wariantach, takich jak np. apartament w Sea Towers zapłacimy ponad 10 tysięcy złotych za tydzień pobytu. Najdrożej w Trójmieście jest w Sopocie, najtańsze tutaj ceny za tydzień wypoczynku dla 4-osobowej rodziny zaczynają się od 2500 zł, a kończą nawet na 20 tysiącach zł. Krynica Morska – to najbardziej rozpoznawalne miejsce letniego wypoczynku na Mierzei Wiślanej zróżnicowane cenowo pod względem dostępnej infrastruktury hotelarsko – gastronomicznej. Obowiązuje zasada „im bliżej morza, tym drożej”.

Porównując ceny w popularnym serwisie turystycznym booking.com widać, że pobyt w tzw. wysokim sezonie w nowych apartamentach czy resortach może być nawet 100 proc. droższy niż pobyt w pierwszej połowie czerwca. Przykładem w Krynicy Morskiej są dwa miejsca zlokalizowane przy głównej promenadzie nad morze – jeden to tzw. resort, drugi ośrodek luksusowych drewnianych domków.

Sprawdziliśmy pobyt 4-osobowej rodziny w okresie 4-11.06 oraz 4-11.07. W White Resort czerwiec kosztuje 6 242 zł, lipiec 10 342 zł. Odpowiednio w Morskiej Osadzie w czerwcu zapłacimy 5622 zł, w lipcu - 10 836 zł. Inaczej ceny kształtują się w prywatnych kwaterach. Tu czasami do dyspozycji jest tylko pokój i dwie wersalki dla czterech osób, czasami jest również aneks kuchenny lub dostęp do kuchni. Ceny wzrastają wówczas o 500 – 600 zł

- Rzeczywiście ceny nad Bałtykiem szokują – podsumowuje nasza Czytelniczka z Wielkopolski spotkana w Krynicy Morskiej. - Aż trudno uwierzyć, że tzw. zajętość apartamentów jest na oczekiwanym przez ich właścicieli poziomie. I trudno zrozumieć jak w betonowym wielopiętrowym budynku, w bardzo gęstej zabudowie, za 40 metrów kwadratowych z rozkładaną sofą, otwartą kuchnią i dwuosobowym łóżkiem oraz atrakcją w postaci balkonu o powierzchni 3 metrów kwadratowych, trzeba zapłaci 1200 euro czyli prawie 5 i pół tysiąca złotych. By mieszkać „blisko morza” tzn. w odległości kilkuset metrów, mniej zapłacić się nie da. A tę kwotę śmiało możemy uznać za średnią. - 5000 zł za tygodniowy pobyt w hotelu nad polskim morzem - wydaje się drogo, jeśli wziąć pod uwagę niepewną pogodę, zimne morze i to wszystko, czego nie zobaczymy, a co moglibyśmy oglądać w wymarzonej Chorwacji czy Hiszpanii, jednak jeżeli dołożymy jeszcze ok. 1000-2000 zł (w zależności od liczby osób w rodzinie) na dojazd, to prawdopodobnie całkowity koszt wypoczynku nad Adriatykiem wyniesie nas tyle, co nad Bałtykiem" – zauważa ekspertka z Polskiego instytutu Ekonomicznego.

O tym, że za porównywalne, a czasem i mniejsze pieniądze niż te, które wydamy nad Bałtykiem, można zwiedzić nawet egzotyczne zakątki świata, dobrze wie Wojciech Kulig ze Sławna, prowadzący podróżniczy portal „Wiking i Wilkołak w podróży”. W maju odwiedził m.in. Wietnam. Lecąc z Wrocławia do Aten, a następnie tanimi liniami Scoot do Singapuru zapłacił w sumie tysiąc złotych za osobę.

- Potem za ok. 120 złotych dostaliśmy się samolotem do Ho Chi Minh (dawny Sajgon). Powrót do Polski kosztował tyle samo. W ten sposób udało nam się odwiedzić egzotyczny kraj w dobie szalejącej inflacji za naprawdę niewielkie pieniądze - dodaje nasz rozmówca. - Hotele w Wietnamie są bajecznie tanie. Nocleg na prowincji w luksusowej willi z basen kosztował nas mniej niż 100 zł za noc dla dwóch osób. Pobyt na turystycznej wyspie, w hotelu typu resort, z wszelkimi wygodami, to 220 zł za dwie osoby. W cenie wszystkich noclegów było śniadanie. Prawdziwym odkryciem w tym roku był Cypr, gdzie za prawie 600 złotych za osobę polecieliśmy z wrocławskiego lotniska. W Larnace byliśmy łącznie trzy dni, a za noclegi w hotelu ze śniadaniami zapłaciliśmy około 270 złotych od osoby.

Jak widać, tanie podróżowanie po świecie wciąż jest możliwe. Trzeba tylko być bardziej elastycznym i cierpliwym podczas szukania tanich biletów na wymarzone wakacje. W tym roku nad polski Bałtyk przyjedzie mniej Niemców. Trzy cesarskie kurorty graniczące ze Świnoujściem od dekady uchodzą wśród zachodnich sąsiadów za drogie i luksusowe. Do Heringsdorfu, Banzin i Ahlbecku przyjeżdżają głównie bogaci seniorzy. Ci, którzy uwielbiają szerokie plaże, nastrój zabawy i bardziej przystępne ceny -wybierali Polskę. Teraz przyznają otwarcie, że dla nich jest już za drogo.

Ceny za wakacje nad Bałtykiem stale rosną. A jak uważają nasi Czytelnicy?

