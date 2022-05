Plany przebudowy otoczenia dworca kolejowego we Wrzeszczu w Gdańsku. Ma tam dojeżdżać tramwaj oraz powstać węzeł integracyjny Daniel Nawrocki

fot. Jakub Steinborn

Miejscy urzędnicy dostrzegli konieczność budowy torowiska prowadzącego do dworca kolejowego we Wrzeszczu, który jest miejscem docelowym lub przesiadkowym wielu mieszkańców z Oruni, Chełmu czy Jasienia. Dyrekcja Rozbudowy Miasta zakłada konieczność budowy 300-metrowego odcinka torowiska od al. Grunwaldzkiej do dworca we Wrzeszczu. Ma to na celu ułatwienie dojazdu mieszkańcom południowych dzielnic Gdańska.