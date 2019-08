Platforma "Petrobaltic" po przebudowie gotowa do wyjścia w morze. Uroczyste poświęcenie jednostki [zdjęcia]

– Projekt ma długą i skomplikowaną historię sięgającą 2015 roku. Po dość trudnej pierwszej fazie, platforma "Petrobaltic" znalazła się w dobrych rękach. W październiku 2017 roku została przeholowana do Gdańskiej Stoczni Remontowa, gdzie dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu wielu ekspertów z wielu dziedzin oraz z zachowaniem wysokich standardów BHP z sukcesem zakończyliśmy zakres prac stoczniowych. To wszystko to efekt pracy zespołowej z nastawieniem na cel, który udało nam się wspólnie osiągnąć – podkreśla Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu Lotos Petrobaltic . – Przed nami „godzina prawdy” – posadowienie jednostki na złożu B8, prace na morzu, rozruchy, uruchomienie zainstalowanych na platformie systemów oraz efektywne zakończenie zagospodarowania złoża B8.

Przebudowa platformy wiertniczej na Centrum Produkcyjne to duży i skomplikowany projekt. Usunięto z niej urządzenia służące do odwiertów. Zamontowano za to na pokładzie cztery potężne moduły o wadze kilkuset ton każdy – systemu separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu zatłaczania wody do złoża oraz systemu energetycznego, którego sercem jest turbogenerator wykorzystujący odseparowany gaz jako paliwo do zasilania platformy. Następnie zamontowano moduł mieszkalny z lądowiskiem dla śmigłowców o wadze ok. 550 ton.