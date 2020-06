Plażowa Piątka na Stogach. Marcin Rakoczy i Zuzanna Głombiowska najszybsi na piaszczystej trasie

W ramach "Plażowej Piątki" zawodnicy mieli w niedzielę do pokonania dwie pętle (dystans ok. 5,3 km) na plaży na Stogach (wejście nr 25). Dystans nie był przesadnie wielki, ale każdy kto biegał kiedykolwiek w sypkim piasku wie, że to bardzo wymagające wyzwanie. Dodatkowo zadania nie ułatwiała wysoka temperatura, chociaż start zaplanowany był o godz. 10 (biegacze wyruszali na trasę falami, zachowując bezpieczny dystans).

"Plażową Piątkę" na Stogach wygrał Marcin Rakoczy. Sebastian Waśkiewicz był drugi, a Bartosz Banach trzeci.