Plażowa Piątka - propozycja dla biegaczy na lato 2020. Inauguracja na plaży Stogi w niedzielę, 28 czerwca 2020 roku

Limit osób mogących brać udział w imprezach sportowych wynosi aktualnie 150 uczestników. Tyle też uczestników będzie mogło stanąć na starcie każdej "Piątki". Zaplanowane zostały trzy różne edycje zawodów, ale nie są one traktowane jako cykl Grand Prix. To oznacza, że nie jest tworzona klasyfikacja ogólna i nie zbieramy punktów. Każdy bieg traktowany jest jako autonomiczne, zamknięte wydarzenie. Trasy nie mają atestu PZLA, zostały wymierzone urządzeniami GPS, a dystans 5 kilometrów jest jedynie orientacyjny. Do dystans, który pokona amator, z kolei wytrenowany biegacz będzie mógł sprawdzić na nim swoją szybkość.

Trasa "Plażowej Piątki" na Stogach (wejście numer 25) to dokładnie 5,36 km. Wszyscy zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia linii startu przez zawodnika do linii mety. Limit czasu ukończenia biegu to 1 godzina. Punkt z wodą będzie znajdował się na mecie biegu. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zintegrowany z numerem startowym chip do pomiaru czasu. Chipa nie należy odklejać od numeru startowego ani zaginać. Chip jest jednorazowy i nie zwraca się go na mecie. Opłata za pomiar czasu za pomocą chipa wliczona jest w kwotę wpisowego.

Zapisy na "Plażową Piątkę" przyjmowane są do piątku, 26 czerwca 2020 roku do godz. 15.00. Zarejestrować można się TUTAJ.