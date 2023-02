Plebiscyt sportowy "Dziennika Bałtyckiego". W Gdyni nagrodzimy wyróżniające się talenty, trenerów oraz drużyny z całego Pomorza

Gala podsumowująca plebiscyt sportowy "Dziennika Bałtyckiego"

Podczas uroczystości w Gdyni nagrody odbiorą laureaci w następujących kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Pomorza 2022 Kobieta i Mężczyzna, Najpopularniejszy Trener Pomorza, Najpopularniejsza Drużyna oraz Sportowy Talent Roku.

- Jest wiele rankingów sportowych, które skupiają się na sukcesach najbardziej znanych polskich sportowców rywalizujących na europejskich i światowych arenach - mówi Bogusław Kaczmarek, dyrektor rozwoju produktu B2C Polska Press Grupy. - Ale nasz plebiscyt jest wyjątkowy. Jego siłą jest to, że jest poświęcony sportowcom wszystkich dyscyplin i wszystkich szczebli rywalizacji. Nagradzamy nie tylko gwiazdy sportu, lecz także tych, którzy uprawią mniej popularne dyscypliny i młode talenty, które dopiero rodzą się w różnych zakątkach naszego regionu. Bo wszyscy sportowcy zasługują na nagrody! Wszyscy w osiąganie sukcesów wkładają tak samo dużo zaangażowania i sił, a radość ze zwycięstwa zawsze smakuje tak samo.

Uroczystość związana z wyróżnieniem aktywnych sportowców z regionu zawsze jest okazją do integracji środowiska, osób specjalizujących się w różnorakich dyscyplinach. Dla młodych zawodników to wydarzenie zbliżające ich do profesjonalistów, którzy poświęcili wiele lat na dojście na szczyt. Uśmiechy na twarzach zaproszonych gości utwierdzają nas w tym, że tego typu plebiscyty mają wielką siłę w budowaniu pewności siebie, a także w określaniu coraz wyższych celów sportowych.