PlusLiga 2022/2023. Trefl Gdańsk nowy sezon rozpocznie od spotkania z drużyną ze Lwowa. To ewenement w historii profesjonalnej ligi

Nowy kalendarz rozgrywek zakłada, że mistrza Polski poznamy najpóźniej 17 maja 2023 roku. Prezesi klubów podjęli także decyzję – wynikiem 13:2 – że w ćwierćfinale rozgrywek Tauronu Pucharu Polski 2023 wystąpi sześć najwyżej sklasyfikowanych drużyn po zakończeniu pierwszej rundy fazy zasadniczej PlusLigi oraz dwie najlepsze ekipy z wcześniejszych rund.

W play-offach w każdej rundzie rywalizacja będzie toczyć się do trzech zwycięstw. - W ćwierćfinale i półfinale systemem dwa mecze bez zmiany gospodarza, a w meczach o medale ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu, tak jak w minionym sezonie. To bardzo dobra decyzja, faza play-off jest naszą największą atrakcją i chcieliśmy ją maksymalnie wydłużyć – mówi Piotr Szpaczek, prezes mistrzów Polski, Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

- Poza podnoszeniem atrakcyjności kluczowej fazy rozgrywek, unikniemy także przypadkowości. Rywalizacja do dwóch wygranych w ćwierćfinale może czasem powodować, że zaprzepaści się to, co wcześniej wypracowało się przez trzy czwarte sezonu - dodaje Konrad Piechocki, prezes PGE Skry Bełchatów.