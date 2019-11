PlusLiga. Drugie zwycięstwo siatkarzy Trefla Gdańsk. Tym razem potrzebowali tie-breaka w meczu z GKS-em Katowice [zdjęcia]

W trzecim meczu sezonu 2019/2020 nie Bartosz Filipiak a Paweł Halaba grał pierwsze skrzypce w zespole Trefla Gdańsk. Nasz przyjmujący w hali w Szopienicach imponował. To w głównej mierze dzięki niemu udało się żółto-czarnym zanotować pierwsze, wyjazdowe zwycięstwo. I to nad GKS-em Katowce, z którym Treflowi zawsze idzie w kratkę. Halaba w sobotni wieczór zdobył aż 24 punkty. W przyjęciu osiągnął 62 procent skuteczności przy 37 piłkach, a w ataku skończył 55 procent z 42 piłek. Do tego dołożył jeden punktowy blok.

GKS Katowice jest zaskakująco powtarzalny. Drużyna trenera Dariusza Daszkiewicza gra tylko... na pięć setów. Tak było w spotkaniu z Asseco Resovią (3:2), tak było w meczu w Bełchatowie ze Skrą (2:3), a w sobotę sytuacja powtórzyła się z Treflem.

Ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego prowadziła już 2:1, ale gospodarze zdołali się jeszcze podnieść i w czwartym secie nie pozostawili wątpliwości, że są groźnym rywalem. Wygrali tę partię do 15 punktów! Brylował m.in. znany w Gdańsku Jakub Jarosz. Atakujący GKS-u zdobył 24 punkty. Wspierał go Rafał Szymura (22). Po 2 godzinach i 20 minutach realnego czasu gry to siatkarze Trefla cieszyli się jednak ze zwycięstwa i dwóch dodatkowych punktów na koncie.