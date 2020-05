PlusLiga. Paweł Halaba i Szymon Jakubiszak ochodzą z Trefla Gdańsk. Pierwszy przenosi się do Zawiercia, a drugi do Lubina

- Bardzo dziękujemy Pawłowi za miniony sezon, jego grę i zaangażowanie. Nie sposób nie wspomnieć też o jego bardzo pozytywnym nastawieniu, którym podbił serca gdańskich kibiców. Bardzo się cieszę, że Paweł po powrocie do polskiej ligi zaprezentował się ze świetnej strony, czyniąc postęp pod skrzydłami trenera Michała Winiarskiego. Trzymam kciuki za jego dalszą karierę – mówi Dariusz Gadomski , prezes Trefla Gdańsk.

Paweł Halaba do Trefla Gdańsk dołączył przed sezonem 2019/2020. Był jednym z liderów zespołu. Wystąpił w 21 ligowych spotkaniach, w których zdobył łącznie 282 punkty. Z udziału w czterech spotkaniach wykluczyły go problemy zdrowotne – w listopadzie zmagał się z urazem kostki, natomiast w styczniu w trakcie przedmeczowej rozgrzewki w Radomiu doznał kontuzji kolana. Średnio w przyjęciu notował 46,75 procent skuteczności. Trzykrotnie został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. 24-letni przyjmujący uplasował się także na szóstej pozycji w rankingu najlepszych zagrywających ligi – bezpośrednio z pola serwisowego zdobył 33 „oczka”. W sezonie 2020/2021 Paweł Halaba będzie reprezentował Aluron Virtu CMC Zawiercie.

Szymon Jakubiszak to wychowanek gdańskiego Trefla. Wiązano z nim duże nadzieje. W pierwszej drużynie debiutował w sezonie 2016/2017, a w sumie w żółto-czarnych barwach występował przez dziewięć lat. W minionych rozgrywkach zagrał w 20 spotkaniach, w których zdobył 78 punktów. W następnym sezonie Szymon Jakubiszak grać będzie w Cuprumie Lubin.

- Bardzo dziękujemy Szymonowi za lata gry w Treflu. To nasz wychowanek, przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia pod skrzydłami naszych trenerów młodzieżowych, a następnie został włączony do pierwszej drużyny, z roku na rok dostając coraz więcej szans na grę. Myślę, że zmiana klubu może dać Szymonowi dodatkowy impuls do rozwoju i być ważnym momentem w jego karierze. Trzymamy kciuki za jego kolejne kroki i będziemy bacznie śledzić jego progres – mówi prezes Gadomski.

