PlusLiga. Reprezentant Argentyny Jan Martinez Franchi został nowym przyjmującym Trefla Gdańsk

Trefl Gdańsk transfery 2022

Jan Martinez Franchi urodził się w Buenos Aires, a siatkarską karierę rozpoczął w oddalonym o 300 km od stolicy Bolivar. Tam w sezonie 2018/2019 występował w jednej drużynie z dobrze znanym w Gdańsku Pablo Crerem i sięgnął po złoto ligi argentyńskiej. Kolejny sezon – 2019/2020 – rozegrał w Brazylii w Rio de Janeiro. Następnie podpisał pierwszy kontrakt w Europie – w rozgrywkach 2020/2021 oraz 2021/2022 reprezentował barwy Greenyard Maaseik, z którym zdobył srebro i brąz ligi belgijskiej.

- Wybrałem Gdańsk, ponieważ uważam, że Trefl to świetny klub, we wspaniałym mieście. To idealna możliwość dla mnie do zrobienia kolejnego kroku w karierze, u boku świetnych zawodników. Stanie się częścią polskiej PlusLigi to dla mnie ważny etap i chcę tę szansę jak najlepiej wykorzystać – mówi Jan Matinez Franchi, nowy przyjmujący Trefla Gdańsk. – W sezonie 2018/2019 grałem w jednym klubie z Pablo Crerem, następnie on trafił do Trefla. Oczywiście pytałem go o klub, wypowiadał się w samych superlatywach, więc to była łatwa decyzja. Zapytałem też Facundo Conte, mojego dobrego kolegę z reprezentacji, Facu również i o lidze i o polskich kibicach mówił same pozytywne rzeczy. Do tej pory poza Argentyną grałem w klubach z Brazylii i Belgii. Myślę, że polska liga to jedna z najsilniejszych lig na świecie, więc taki też był mój cel, by stać się jej częścią – dodaje Argentyńczyk.