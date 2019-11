PlusLiga. Siatkarze Trefla Gdańsk tylko w pierwszym secie meczu w Lubinie mieli problemy z Cuprumem. Wygrali za trzy punkty

Ponad 1300 widzów zobaczyło w niedzielę w hali w Lubinie bardzo dobrze poukładany zespół Trefla Gdańsk. Żółto-czarni w pierwszym secie przegrywali już 20:22, ale zdołali zachować nerwy na wodzy i wygrać otwarcie. To umocniło siatkarzy prowadzonych przez Michała Winiarskiego i później kontrolowali oni losy spotkania. Dość zaznaczyć, że gospodarze nie zdołali już przekroczyć granicy 19 punktów w kolejnych setach.

Ciężar zdobywania punktów wzięli na siebie w niedzielę Bartosz Filipiak oraz Szymon Jakubiszak. W przypadku tego pierwszego to dziwić nie może. Praktycznie w każdym spotkaniu Trefla jest on wiodącą postacią w ataku. W spotkaniu z Cuprumem późniejszy MVP spotkania zdobył 18 punktów. Tylko jeden mniej zapisał na swoim koncie przyjmujący Jakubiszak. I to jest spore zaskoczenie na plus. W ataku miał znakomitą skuteczność (prawie 74 procent). Sporo pracy miał także w obronie. Zaliczył też 3 punktowe bloki.