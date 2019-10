PlusLiga. Trefl Gdańsk odważnie rozpoczął nowy sezon. PGE Skra Bełchatów wygrała jednak doświadczeniem

- Dobry serwis, dobre przyjęcie, dobry atak – taki był według Pawła Halaby przepis Trefla Gdańsk na grę z PGE Skrą Bełchatów. Wiadomo jednak było, że Trefl Gdańsk w inaugurującym nowy sezon spotkaniu co najwyżej może sprawić niespodziankę. Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Artur Szalpuk czy Milad Ebadipur to siatkarze, którzy potrafią grać na najwyższym poziomie. Gdańszczanie dopiero o taką powtarzalność będą się starać.

Co ciekawe, emocje związane z pierwszym występem w sezonie 2019/2020 udzielały się nie tylko młodemu zespołowi Trefla, który już w pierwszej akcji Skry popełnił błąd... ustawienia. To sytuacja rzadko spotykana na poziomie ekstraligowym. A w niedzielę w Ergo Arenie, chwilę później, nie popisali się z takim samym błędem... zawodnicy z Bełchatowa. Trema powodowała, że żółto-czarni początkowo podejmowali złe decyzje. Nie kończyli na przykład krótkich piłek, co zawsze jest wyjątkowo irytujące.