PlusLiga. Trener Andrea Anastasi pierwszy raz przeciwko drużynie Trefla Gdańsk. Michał Winiarski i spółka są na to gotowi

Sobotnie spotkanie Vervy Warszawa z Treflem Gdańsk rozpocznie się o godz. 20.30 i transmitowane będzie przez Polsat Sport. To konfrontacja jednego z najbogatszych klubów PlusLigi z drużyną, która jest objawieniem tego sezonu. Verva, dawne Onico, to wicemistrzowie Polski z aspiracjami na kolejne medale i sukcesy w Lidze Mistrzów (na razie wygrana z francuskim Tours VB 3:0 i zaskakująca przegrana w Lizbonie z Benfiką 1:3). Verva to także jakość, którą gwarantuje osoba Andrei Anastasiego . Włoski szkoleniowiec, bardzo mocno związany przez ostatnie pięć lat z Trójmiastem, ma w stolicy do pomocy także Karola Rędziocha i Piotra Grabana .

Pochodzący z Płocka Paweł Halaba grał przed laty w ówczesnym AZS-ie Politechnice Warszawskiej. W latach 2015-2017 był tam wypożyczony z Asseco Resovii. W tym sezonie jest już bardzo mocnym punktem Trefla Gdańsk.

- AZS to była inna drużyna. Na pewno miała inne cele. Teraz Verva walczy o mistrzostwo Polski. My wtedy mieliśmy bardzo młody skład i nic do stracenia. Bardzo dobrze wspominam tamte czasy - mówi z uśmiechem Halaba. - W Treflu bardzo dobrze czujemy się na boisku, mamy dobrego trenera. Mam nadzieję, że to będzie się utrzymywało i nadal będziemy prezentowali taki poziom sportowy. W Warszawie czeka nas trudny mecz, ale mam nadzieję, że dla rywali także będzie to trudny mecz. To może być podobny mecz do tego, jaki rozegraliśmy z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Tam mieliśmy swoje szanse, których nie wykorzystaliśmy. Teraz nie chcemy tak tego rozegrać - dodaje przyjmujący Trefla.