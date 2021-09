Po 3 dekadach kończy się umowa Gdańska z firmą Saur. Odkupić udziały czy czekać?

30-letnia umowa z Saur , który posiada pakiet kontrolny 51 proc. akcji w SNG, wygasa w 2023 r. Od 1993 r. spółka jest operatorem gdańskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej , odpowiada za technologię produkcji wody oraz oczyszczania ścieków, a także za wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

- Nasza 30-letnia współpraca z Saur dobiega końca. Poleciłam moim współpracownikom, na czele z prezydentem Piotrem Grzelakiem, skarbnik miasta oraz dyrektor wydziału polityki gospodarczej, współpracę i doprowadzenie do wykupienia udziałów od drugiego udziałowca – powiedziała podczas wtorkowej konferencji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz . - Jestem bardzo zadowolona z celów, które udało się osiągnąć przez ostatnich 30 lat współpracy. Pewnie niewiele osób pamięta, ale w 1992 r. tylko 8 proc. wody pitnej w mieście spełniało standardy określone przepisami prawa. Dzisiaj jest to 100 proc.

Sygnały o możliwej rezygnacji z usług francuskiego operatora władze miasta wysyłają od kilku lat. Na nieco ponad rok przed wygaśnięciem umowy, przedstawiono scenariusz, według którego włodarze chcieliby kontynuować zadanie dostarczania wody oraz odbioru ścieków do niespełna 500 tys. odbiorców w Gdańsku.

Włodarze odnosili się także do pytań o możliwość przejęcia zadań przez spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Na tę chwilę opcja zastąpienia SNG przez GIWK jest brana pod uwagę wyłącznie jako alternatywna, w przypadku fiaska rozmów z Saur. Jednocześnie prezydent zapowiedziała przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej, po to by już na wrześniowej sesji możliwe było zabezpieczenie środków na kupno akcji. Cała operacja ma kosztować miasto 45 mln zł. Środki mają pochodzić z emisji obligacji.

Tymczasem przedstawiciele opozycji kwestionują plan wykupu akcji. Jak twierdzą za nieco ponad rok umowa wygaśnie i nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na wykup udziałów.