Po dobrym sezonie Łukasz Zwoliński chciałby odejść z Lechii i spróbować sił w lidze zagranicznej. Dostał ofertę nie do odrzucenia

W sezonie 2021/22 Łukasz Zwoliński strzelił 14 goli w PKO Ekstraklasie i był drugim najlepszym polskim napastnikiem w lidze. Nic więc dziwnego, że zwrócił na siebie zainteresowanie wielu zagranicznych klubów. Było sporo zapytań, natomiast do konkretów dochodziło rzadko kiedy.

Jednak jedna oferta okazała się inna niż wszystkie. Ta z izraelskiego Hapoelu Beer Szewa. Z finansowego punktu widzenia jest zdecydowanie poza zasięgiem jakiegokolwiek polskiego klubu.

- Dla mnie czysto sportowo, a także finansowo ten kontrakt jest nie do odrzucenia. Byłbym głupi, gdybym nie usiadł z rodziną i się nad tym nie zastanowił. Uważam, że naturalną rzeczą jest, by po dobrym sezonie w Polsce zrobić kolejny krok do przodu. Trudno mi jednak powiedzieć jaka będzie decyzja Lechii. Po prostu tego nie wiem. Wszystko może się zmienić w ciągu kilku dni. Zobaczymy. Wcześniej pojawiały się inne tematy, ale nie dochodziło do konkretów. W tym przypadku jest inaczej. Uważam, że każda strona może na tym transferze wygrać - mówi Zwoliński.