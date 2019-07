Po dworcu i food hall, czas na kościół w Galerii Metropolia. A co potem? Od września pojawią się tu wierni Kościoła Zielonoświątkowego

Położona po sąsiedzku z Galerią Bałtycką Metropolia od początku swojego istnienia (październik 2016 r.) miała problem z dostosowaniem oferty do potrzeb klientów. Osoby liczące na to, że będzie w stanie konkurować na marki z położonym po drugiej stronie torów centrum, musiały obejść się smakiem. Wówczas jej przestrzeń zdominowały sklepy meblowe.

Nie kościół a miejsce spotkań

Gdy obiekt przekształcono na dworzec z funkcją handlowo-usługową, o galerii zrobiło się głośno w całym kraju. Miało to zapewnić dostęp do punktów także w niedziele niehandlowe, jednak działanie kas nie rozwiązało dotychczasowych problemów Metropolii. Spółki kolejowe zarzuciły jej nielegalny obrót biletami, miasto wszczęło procedurę cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu, a najemcy i tak zamykali sklepy w obawie o konsekwencje sprzedaży wbrew zakazom. Ostatecznie z dworca zrezygnowano w grudniu 2018 r., decydując się jednocześnie na usługi rozrywkowo-gastronomiczne. Gdy dyrekcja przystąpiła do prac adaptacyjnych, do mediów wyciekła informacja o podpisaniu umowy ze spółką, która udostępni wynajętą powierzchnię m.in. na spotkania o charakterze religijnym.