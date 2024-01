Po zwariowanych przygotowaniach latem czas na spokojną pracę zimą. Lechia Gdańsk od 8 stycznia buduje formę na 1 Ligę

Lechia Gdańsk rozpoczyna przygotowania do rundy rewanżowej 2023/2024

Od 5 stycznia 2024 roku piłkarze trenera Szymona Grabowskiego przylatywali i przyjeżdżali do Gdańska po urlopach, podczas których nie tylko ładowali baterie. Niektórzy przebyli bardzo długą drogę. Prawoskrzydłowy Camilo Mena pochodzi przecież z Kolumbii, a defensywny pomocnik Louis D’Arrigo z Australii. Po świętach Bożego Narodzenia wszyscy rozpoczęli treningi indywidualnie. Od poniedziałku, 8 stycznia pora na zajęcia grupowe na obiektach przy ul. Traugutta i/lub ul. Meissnera.

Piłkarze I-ligowej Lechii na gdańskich obiektach będą wspólnie trenować do 20 stycznia. W tym czasie mają w planach dwa mecze kontrolne z II-ligowcami z Pomorza. W sobotę, 13 stycznia zmierzą się z Chojniczanką Chojnice, a w piątek, 19 stycznia z Radunią Stężyca. Od 21 stycznia do 2 lutego będą już trenować w bardziej komfortowych warunkach, ponieważ wówczas wylecą na zgrupowanie do tureckiego Side. Tam będą mierzyć się z europejskimi drużynami, które zimą przenoszą się na południe, aby ćwiczyć na zielonych, dobrze przygotowanych murawach.