Pobił, ukradł plecak i... kobiałkę truskawek. Okazało się, że sprawca był już poszukiwany

Mieszkańcy Ujeściska protestowali przed gdańską prokuraturą

"Gdzie są sądy i prokuratura? Ukradł kasę, mieszkań nie ma! Zamknąć bandę do więzienia! Harasymiuk, kiedy do więzienia? Maciej Skalik, kiedy do więzienia? Panie Ziobro, gdzie pan jesteś"? - między innymi takie hasła wykrzykiwali w czwartek 4.06.2020 rano przed Prokuraturą Okręgow...