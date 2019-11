Pobili sąsiada i transmitowali to w internecie. "Patostreamerzy" z Gdańska trafią za kraty

- Miałem spuchniętą twarz, siniaka na ręku, mdłości, bolała mnie głowa - zeznał na temat skutków pobicia przed sądem I instancji 58-letni mężczyzna z Nowego Portu. W sierpniu 2018 roku, kiedy po północy poprosił sąsiadów o ściszenie muzyki bo następnego dnia musi wcześnie wstać do pracy miał w odpowiedzi usłyszeć: - Ch... to kogo obchodzi!

Później - według ustaleń prokuratury - sprawcy oddali mocz na drzwi mieszkania mężczyzny i dwukrotnie wtargnęli do środka, wszystko filmując telefonem komórkowym i na bieżąco wysyłając nagranie do sieci.

24-letni Oskar J., u którego w domu odbywała się transmitowana na żywo impreza alkoholowa ocenił, że zarobek w postaci darowizn internautów oglądających relację wyniósł ok. 40-50 złotych. Do protokołu zeznał też, że było to jego jedyne patostreamingowe (obrazujące skrajne zachowania - np. libacje, poniżanie, przemoc) nagranie, a do „zrobienia porządku” z sąsiadem zachęcali widzowie.