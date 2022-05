Pociąg czy samochód? Co wybrać w dobie wzrostu cen paliw? Jak długo jedziemy do centrum Gdańska i ile płacimy? Ceny biletu vs. ceny paliwa Jakub Cyrzan

Szybujące ceny paliwa dały do myślenia wielu użytkownikom pojazdów mechanicznych, by ci zmienili swoje komunikacyjne nawyki i zamiast samochodu, wybierali rowery czy pociągi. Jak skomunikowany jest Gdańsk z większymi miastami Pomorza? Ile zajmuje dojazd autem, a ile pociągiem? Ile zapłacimy za podróż samochodem do centrum Gdańska, a ile za bilet? Porównaliśmy ceny, odnosząc się do większych miast woj. pomorskiego.