Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę w Gdańsku Lipcach [4.02.2020]. Są utrudnienia w ruchu pociągów

We wtorek 4.02.2020 r. ok. godz. 7.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który został potrącony przez jadący pociąg. Do wypadku doszło w okolicy stacji kolejowej Gdańsk-Lipce. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej. Około 50-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Jak powiedział nam asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, policjanci ustalają tożsamość zmarłego.

- Na miejscu pracuje policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Ślady zabezpiecza policyjny technik. Są tam również biegły sądowy i policjanci ruchu drogowego.

Pas kolejowy w kierunku Pruszcza Gdańskiego - na którym doszło do potrącenia - jest zablokowany. Ruch odbywa się wahadłowo.

Potrącenie w okolicy stacji kolejowej Gdańsk Lipce 4.02.2020