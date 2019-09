Pociągi pojadą szybciej do Trójmiasta i Tczewa w 2025 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały we wtorek 24 września z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. opiewającą na 8,9 mln zł netto umowę na opracowanie w ciągu 2 lat dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.

Po modernizacji ok. 50 km trasy pomiędzy Twardą Górą a Tczewem pociągi pasażerskie pojadą nawet z prędkością do 200 kilometrów na godzinę. Pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei - zapowiada Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK S.A.