Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej pojadą częściej - informuje Urząd Marszałkowski. To sposób na zachowanie dystansu pomiędzy pasażerami

W soboty składów będzie o 8 więcej niż dotychczas. – Dodajemy więcej pociągów w godzinach popołudniowych – informuje marszałek. Będą to następujące pociągi:

– Odbieramy sygnały, że w pociągach jest coraz więcej podróżnych, i że nie zawsze jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. Dlatego, aby usprawnić mieszkańcom Trójmiasta dojazd do pracy, wprowadzamy zmiany w rozkładzie jazdy . Od 13 czerwca 2020 r. pociągi pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem pojadą częściej – zaznacza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego .

Z kolei w niedziele liczba pociągów wrośnie o 42 proc. – Częstotliwość połączeń znacznie się poprawi. W godz. 9-18 pociągi pojadą dwa razy częściej, czyli co 30 minut – informuje Struk.

W dni powszednie na tory wyjedzie 14 pociągów więcej.

– Dogęszczamy siatkę połączeń poza godzinami szczytu oraz w relacji do Wejherowa. Liczę, że dzięki tym zmianom dojazd do pracy czy powrót do domu będzie bezpieczniejszy – dodaje marszałek. Na tory wyjadą następujące pociągi:

