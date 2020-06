Początek modernizacji fragmentu alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Planowane utrudnienia w ruchu samochodów

Prace na al. Grunwaldzkiej prowadzone będą na jezdni w kierunku Sopotu. Łącznie wyremontowany zostanie odcinek o długości ok. 600 metrów. Oprócz wymiany nawierzchni, w zakresie zadania uwzględniono przebudowę zjazdów i wymianę krawężników na kamienne. Wykonawcą inwestycji jest firma Kruszywo Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 1,1 mln złotych.

W związku z rozpoczęciem prac 8 czerwca w godzinach porannych planowane jest zawężenie al. Grunwaldzkiej. Na jezdni w kierunku Sopotu, na odcinku od nr 305 - PKM/ul. Abrahama do nr 345 zamknięty zostanie lewy pas jezdni. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej dwa tygodnie

- informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Jednocześnie prowadzone są modernizacje ul. Chłopskiej i al. Hallera. Prace na ul. Chłopskiej zakończą się z końcem czerwca. Wspomniana ulica zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wybrzeża (jezdnia w kierunku Gdańska). Obecnie układane są warstwy podbudowy na lewym pasie ul. Chłopskiej. Koszt inwestycji to ponad 1,6 mln złotych.