Początek procesu operatora kładki na gdańską Ołowiankę. Statek zdążył przepłynąć w ostatniej chwili, "nie przyznaję się do winy" [ZDJĘCIA]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w lipcu 2017 roku, gdy statek „Danuta” wracał z przystanku na Westerplatte. W momencie, gdy ze 139 osobami na pokładzie zbliżał się on do zwodzonej kładki, tylko metry powstrzymały uderzenie. Wszystko nagrały kamery monitoringu, a obejrzeć film i przeczytać opis sytuacji możesz TUTAJ.

Jak tłumaczył śledczym, w takiej sytuacji „mogło dojść do wahnięcia ramienia kładki”, co sprawiłoby, że zahaczyłaby ona statek. Dowiedzieć się o tym miał na wcześniejszym szkoleniu, a specjalnego czerwonego przycisku na ekranie z napisem „zatrzymaj” już po szkoleniu, podczas normalnej pracy korzystać miał 2 razy, by uniknąć niebezpiecznej sytuacji. W postępowaniu przygotowawczym R. wskazywał, że urządzenie zatrzymywało się z opóźnieniem około 3 sekund i wychyleniem ok. 0,5 metra.