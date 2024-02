Pod Konsulatem Generalnym Federacji Rosyjskiej w Gdańsku zapalono znicze dla Aleksieja Nawalnego

Aleksiej Nawalny ze zdjęć patrzy na rosyjski konsulat w Gdańsku

Co z długami Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku? Do spłaty jest ponad 5 mln zł!

Został aresztowany w styczniu 2021 roku, gdy wrócił do Rosji z Niemiec. W kraju naszego zachodniego sąsiada przebywał, by wyleczyć się po nieudanej próbie otrucia go. Nawalny został skazany w sierpniu 2023 na 19 lat kolonii o zaostrzonym rygorze pod zarzutem rzekomej działalności ekstremistycznej.