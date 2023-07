"Poderwał" gdańszczankę podając się za analityka NATO. Potem ukradł jej kilkaset tysięcy złotych

"Oszust z Tindera" z Łaska. Fałszywy pracownik NATO okradł kobietę na kilkaset tysięcy złotych

To historia rodem z "Oszusta z Tindera", który podbił niedawno Netflixa. Do gdańskich policjantów we wtorek, 4 lipca, zgłosiła się 48-letnia mieszkanka Gdańska. Według jej zgłoszenia miała paść ofiarą oszustwa, a wszystko zaczęło się od przypadkowej znajomości na jednym z portali randkowych. Tam gdańszczanka poznała mężczyznę podającego się za obywatela Kanady. Opowiadał jej o swojej pracy, a miał on być... analitykiem danych w NATO. Twierdził też, że stacjonuje w siedzibie wojskowej w Łasku.

Znajomość ta trwała osiem miesięcy i rozwijała się. W pewnym momencie mężczyzna zaczął ją prosić o pomoc. Dave Brian Garrison, bo tak się przedstawiał, chciał przyjechać do kobiety. Poprosił ją o pieniądze, a te były mu potrzebne po to, aby dowództwo udzieliło mu urlopu. Kobieta przystała na to i za sprawą kilku przelewów bankowych w walucie euro wysłała oszczędności na wskazane konto. Kwota opiewała na kilkaset tysięcy złotych.