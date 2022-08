Podróż dookoła świata w czasie pandemii COVID-19? To możliwe! Ania i Arek opowiadają o swojej wielkiej przygodzie

JustDuet – para podróżników na wyprawie dookoła świata

Anna Braciszewicz i Arkadiusz Prałat są znani w mediach społecznościowych jako JustDuet. Od listopada 2020 r. regularnie publikują na Facebooku i Instagramie relację ze swojej wielkiej przygody: wyprawy dookoła świata.

Mimo pandemii COVID-19, która większość turystów i podróżników uziemiła na długie miesiące, JustDuet postanowili zrealizować swoje marzenie i okrążyć cały glob. Zaczęli oryginalnie - od Ameryki Środkowej i Południowej. Zwiedzili już 48 krajów i nie zamierzają się zatrzymać. Niedawno odwiedzili słynne solnisko Salar de Uyuni w Boliwii, obecnie przemierzają Argentynę.

Kim są podróżnicy, którzy zdecydowali się wybrać w najdłuższą podróż w najtrudniejszym na to czasie?

Ania Braciszewicz jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, ale ostatecznie jako sposób na życie wybrała sport i zwiedzanie świata. Zakochała się w podróżowaniu w czasie wyścigów Autostop Race; przemierzyła autostopem Chorwację, Włochy i Grecję. W 2018 r. wzięła udział w programie Work and Travel i wyjechała na trzy miesiące do USA. Upewniła się wtedy, że to właśnie w podróży czuje się najlepiej.