Podróż z Gdańska do największych miast Polski. Ile czasu potrwa podróż samochodem? Sprawdziliśmy! Jakub Cyrzan

Jak długo pojedziemy samochodem z Gdańska w inne rejony Polski? Wbrew pozorom taka podróż może nie zajmować dużo czasu. Sieć krajowych dróg rozwija się z roku na rok. Mimo to, połączenia z niektórymi regionami kraju wciąż są dość utrudnione. Sprawdziliśmy, do których miast Polski dojedziemy autem stosunkowo szybko, a do których podróż może pochłonąć długie godziny spędzane na krętych wojewódzkich drogach.