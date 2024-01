Podróżnicze trendy na 2024. Polska w TOP 10 destynacji wśród Europejczyków!

Destynacje 2024 - Polska wśród top 10

Ale to nie wszystko! W zestawieniu globalnym, Polska widnieje na 11. miejscu - to wciąż bardzo wysoko, tym bardziej, że wśród najpopularniejszych krajów znalazły się Tajlandia, Włochy, Filipiny, Meksyk czy Wietnam!

Dokąd najczęściej będziemy podróżować w 2024?

Co ciekawe, podróże na rok 2024 wydają się być zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. W porównaniu do roku 2023, kiedy bilety rezerwowano z około 64-dniowym wyprzedzeniem, zaplanowane już na 2024 rok wyjazdy rezerwowano średnio z 80-dniowym wyprzedzeniem.

Ile czasu spędzimy na wakacjach w 2024?

Podróżujący z Polski nie tylko planują z wyprzedzeniem, ale wydaje się, że w tym roku mają zamiar spędzić więcej czasu na miejscu. 18% pasażerów rezerwujących podróże z Kiwi.com planuje pobyt od 4-6 dni, 15% od siedmiu do dziesięciu dni, a kolejne 8% od jedenastu dni do aż całego miesiąca. Krótkie wypady do miast, city-breaki, trwające do trzech dni, są jak dotąd najbardziej preferowaną opcją przez polskich podróżnych (59%).