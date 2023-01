Podróżnik Marcin Gienieczko o swoim śmiałym projekcie trawersu przez Svalbard. "Kiedy ścigasz się sam ze sobą, rywalizacja nie jest równa"

Svalbard Extreme Rekord 2023 - mroźna wyprawa Marcina Gienieczki

- Najgorzej jest, kiedy ściga się samemu ze sobą. To nierówna rywalizacja. Kuszą ambicje sportowe i trzeba to przeliczyć. Na morzu i w Arktyce nie ma ścisłego planowania. Jaki jest zysk brnięcia w burzy śnieżnej na odcinku 1,5 km, kiedy potem wyczerpanie jest zbliżone do takiego jak po 10 km trasy? Trzeba wiedzieć, kiedy przesiedzieć w namiocie jeden dzień, aby przez to zyskać. W jedną stronę będę pokonywał wzniesienia, ale w drugą – będę już bardziej wyczerpany – będzie nieco z górki. Wtedy będę mógł nadrobić zaległości. Na saniach raczej nie zjadę, bo są szczeliny, których trzeba wypatrywać. Jest globalne ocieplenie, a to sprawia, że lodowiec cały czas „chodzi” - tłumaczy nam Marcin Gienieczko, 45-letni podróżnik związany z Trójmiastem, a pochodzący z Kętrzyna.