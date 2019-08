Podwójny rocznik w gdańskich szkołach. Do której godziny będą trwały lekcje? W Zespole Szkół Morskich w Nowym Porcie nawet do godz. 20!

W związku z podwójnym rocznikiem w gdańskich szkołach dwuzmianowość nie da się aż tak mocno we znaki uczniom. Choć w niektórych placówkach lekcje potrwają do godz. 18, a nawet 20.

Ok. 60 tys. uczniów rozpocznie nowy rok szkolny w gdańskich samorządowych oraz niesamorządowych publicznych przedszkolach i szkołach. W samych podstawówkach prowadzonych przez gminę będzie to ok. 30 tys. dzieci. - Rozpoczynamy chyba najtrudniejszy rok szkolny od bardzo dawna, w którym do szkół ponadpodstawowych idzie podwójny rocznik – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 28.08. podczas konferencji prasowej poświęconej przygotowaniom miasta do nowego roku szkolnego.

- W tym roku wydatki Gdańska na edukację po raz pierwszy przekroczą miliard złotych, co jest jedną trzecią budżetu naszego dużego miasta. A jak z takim problemem mają sobie poradzić małe miasta, które nie mają z czego dokładać? Dziś to nie rząd finansuje edukację, a samorząd. Rząd jedynie do niej dopłaca. W każdej złotówce wydanej na tę sferę ponad 50 groszy z budżetu miasta Gdańska – wyliczała Aleksandra Dulkiewicz.

Do kwestii finansowania oświaty odniósł się także Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Od września do grudnia na obiecaną przez rząd podwyżkę dla nauczycieli potrzeba w Gdańsku 14 mln zł. Rząd zwiększy subwencję oświatową dla Gdańska w tym punkcie o 9 mln zł, czyli na starcie brakuje nam już 5 mln zł na realizację tej podwyżki. Trzeba je dołożyć z budżetu gdańszczanek i gdańszczan- zaznaczył Kowalczuk. Do której godziny potrwają lekcje? - Jedynie Zespół Szkół Morskich w Nowym Porcie zadeklarował, że zajęcia będą trwały do około godziny 20. Zostanie to potwierdzone w poniedziałek – plan jest jeszcze ustalany - poinformował podczas konferencji Piotr Kowalczuk. - W Zespole Szkół Łączności zajęcia będą się odbywały do godz. 18. Lekcje we wszystkich innych placówkach potrwają do godz. 16.30 – dodał.

Władze Gdańska przypominają, że jest jeszcze kilkadziesiąt wolnych etatów, które czekają na nauczycieli. Z kolei prezydent Dulkiewicz wspomniała też o inwestycjach edukacyjnych.

- Już 2 września otworzymy Centrum Edukacji Jabłoniowa, czyli szkołę podstawową i przedszkole – łącznie trzy budynki. W dwóch znajdują się przestronne i przyjazne dzieciom sale lekcyjne, w trzecim sala gimnastyczna z aulą widowiskową. Budowa placówki kosztowała 80 mln zł - poinformowała prezydent. To w tej placówce 2 września br. odbędzie się gdańska inauguracja roku szkolnego. - Także w tym roku skończyliśmy budowę Szkoły Metropolitalnej w Kowalach. Od 2 września uczniowie będą mogli korzystać z nowej sali gimnastycznej z aulą widowiskowo-konferencyjną. Koszt budowy sali gimnastycznej wyniósł ponad 18 mln złotych - mówiła Aleksandra Dulkiewicz.