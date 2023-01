Pogoda dla Pomorza na najbliższe dni. Jaka temperatura 02.01.2023? Kiedy spadnie śnieg? To przewidują synoptycy!

Pierwszy dzień 2023 roku przywitał mieszkańców Pomorza bardzo wysokimi temperaturami. Termometry w wielu miejscowościach wskazywały znacznie powyżej 0 stopni Celsjusza.

- Najwyższą temperaturę maksymalną w ciągu ostatniej doby zanotowała stacja w Gdyni, bo aż 16.5 stopnia Celsjusza. Dalej ex aequo Rozewie, Lęborku i Radostowie, 15.6 stopnia. Najniższe wartości temperatury maksymalnej zostały zmierzone w Łebie (12.2) oraz Helu (12.4). Jeszcze w poniedziałek słupki rtęci będą sięgać ponad 10 stopni. Od wtorku wrócimy do niższych temperatur, do kilku stopni powyżej 0. W końcówce tygodnia być może przymrozi - przekazał Pomorski Alarm Pogodowy.