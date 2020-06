Pogoda długoterminowa na lato 2020. Czy w lipcu i sierpniu możemy się spodziewać upałów? IMGW odpowiada - będzie gorąco!

Ze względu na rozpoczynające się wakacje w sieci pojawiło się mnóstwo prognoz pogody na nadchodzący lipiec i sierpień. Są one zbieżne i wskazują na jedno - tegoroczne wakacje będą gorące i słoneczne , a lekki deszcz chociaż na chwilę przyniesie ulgę. Upały rozpoczną się już pod koniec czerwca i będą się utrzymywać przez całe lato, tj. do końca sierpnia. Oznacza to, że przez blisko dwa miesiące nasze termometry będą wskazywać temperatury powyżej 20-24 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że również wrzesień będzie pogodny i ciepły.

Na drugą połowę lipca przewiduje się lekką zmianę pogody . Początkowo ma być słonecznie i upalnie, jednak w ostatnim tygodniu miesiąca gdzieniegdzie mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi o temperaturę to ma być powyżej średniej. Portal TwojaPogoda.pl przewiduje, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni lipca na naszych termometrach zobaczymy od 20 do 24 stopni Celsjusza .

Pogoda na sierpień 2020. Będzie gorąco i bezdeszczowo

Z informacji IMGW wynika, że średnia temperatura w sierpniu na przeważającym obszarze kraju - w tym na Pomorzu - powinna być powyżej normy. Termometry wskażą od 22 do 30 stopni Celsjusza. Co ciekawe, podaje się, że w terminie od 5 do 12 sierpnianiebo może być bezchmurne, dlatego radzimy zaopatrzyć się w balsam do opalania z wysokim filtrem. Miejscami mogą pojawić się burze.