Pogoda dopisała! Tłumy turystów się pojawiły na plażach w Gdańsku. 08.07.2023 r.

Tłumy na plażach w Gdańsku. Zobaczcie zdjęcia

Chcesz dojechać na plażę bez samochodu?

Linia tramwajowa numer 68 to specjalne wakacyjne połączenie z przystanku Brętowo PKM do plaży na Stogach. 63 zawiezie chętnych z pętli Świętokrzyskiej do Brzeźna.

Linia 68

Jest tymczasowa i została uruchomiona z myślą o letnich miesiącach - jej funkcjonowanie zaplanowano do 3 września. To świetne rozwiązanie dla mieszkańców i turystów, którzy chcą skorzystać z transportu publicznego, aby dotrzeć do popularnych plaż w Gdańsku. Zapewnia ona wygodną i ekonomiczną opcję podróży, umożliwiając uniknięcie problemów związanych z parkowaniem i zatłoczeniem drogi w okresie letnim.