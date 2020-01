Pogoda na Pomorzu. 15 stycznia 2020 roku najcieplejszym dniem miesiąca. Wysokie temperatury do końca miesiąca

W czwartek będziemy mieli do czynienia z umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami osiągającym poziom znacznego. Nie przewiduje się opadów deszczu. Nasze termometry prawdopodobnie wskażą nam zadziwiająco wysokie temperatury jak na tę porę - od 6 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr - podobnie jak w przypadku minionej doby - osiągnie miejscami prędkość nawet 55 km/h.

W nocy ze środy na czwartek wystąpi duże zachmurzenie. W powiatach na północy przewiduje się słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie jednak od 3 do 6 stopni Celsjusza. Istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się słabego wiatru, który miejscami może osiągać prędkość do nawet 55 km/h.

W środę, 15 stycznia z samego rana na niebie wystąpiły chmury, a po południu pojawiły się pierwsze promienie słoneczne. Z dostępnych informacji wynika, że maksymalna temperatura do końca dnia będzie się wahać pomiędzy 7 a 10 stopniami Celsjusza. Prognozuje się, że 15 stycznia będzie najcieplejszym dniem w tym miesiącu!

Z czwartku na piątek możemy spodziewać się małego zachmurzenia. Z północy możemy spodziewać się silnej mgły, która ograniczy widzialność aż do 200 m. To właśnie wtedy nastąpi lekkie ochłodzenie, bowiem temperatury spadną nawet do 0 stopni Celsjusza. Miejscami mgła może być marznąca.

Pogoda na drugą połowę stycznia

Synoptycy przewidują, że od czwartku, 16 stycznia nastąpi stopniowe ochłodzenie. Termometry przez blisko tydzień będą wskazywać od 2 do -3 stopni Celsjusza. Nie wyklucza się, że w okresie tym wystąpią niewielkie opady deszczu, które pod wpływem minusowej temperatury, mogą ulec zamarznięciu. W ostatnim tygodniu miesiąca, tj. od 27 stycznia nastąpi ocieplenie. Temperatury wzrosną nawet do 10 stopni Celsjusza.

ZOBACZ TAKŻE: Pogoda szaleje. W lasach pojawiły się grzyby! [prognoza długoterminowa - 15.01.2020]