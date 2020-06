Pogoda na tydzień dla Gdańska. Prognoza na 7 dni od 26.06. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu w Gdańsku

Pogoda na tydzień w Gdańsku według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni w Gdańsku? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Gdańsku od jutra (piątku, 26.06) przez najbliższych 7 dni (do czwartku 2.07). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Gdańska. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

Za dnia w Gdańsku słupki rtęci powinny pokazać 28°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 17°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Gdańsku wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Gdańsku w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 27 do 29 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gdańska Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 26.06.2020: Temperatura w dzień: 28°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.2

Pogoda na tydzień w Gdańsku: sobota, 27.06 Spodziewana temperatura w sobotę w Gdańsku to 24°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 17°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Gdańsku będzie na poziomie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 20°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Gdańsku w sobotę:

burze z piorunami. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gdańska Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 27.06.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Pogoda na tydzień w Gdańsku: niedziela, 28.06 Za dnia w Gdańsku słupki rtęci powinny pokazać 23°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 15°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gdańsku w niedzielę wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-północny.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Gdańsku w niedzielę:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gdańska Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 28.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.1

Pogoda na tydzień w Gdańsku: poniedziałek, 29.06 W ciągu dnia w poniedziałek w Gdańsku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 20°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Gdańsku w poniedziałek wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 5 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 17°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Gdańsku w poniedziałek:

przelotne opady. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gdańska Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 29.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.6

Pogoda na tydzień w Gdańsku: wtorek, 30.06 Za dnia w Gdańsku słupki rtęci powinny pokazać 18°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 14°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Gdańsku będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Gdańsku we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gdańska Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 30.06.2020: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.6

Pogoda na tydzień w Gdańsku: środa, 1.07 W ciągu dnia w środę w Gdańsku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 19°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 14°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Gdańsku wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Gdańsku w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gdańska Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 1.07.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

Pogoda na tydzień w Gdańsku: czwartek, 2.07 Spodziewana temperatura w czwartek w Gdańsku to 20°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 14°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Gdańsku będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Gdańsku w czwartek:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Gdańska Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 2.07.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

