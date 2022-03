Pogoda na tydzień w Gdańsku - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni od 11.03. Jakie będą temperatury?

Prognoza na tydzień w Gdańsku według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Gdańsku od jutra (piątek, 11.03) przez najbliższych 7 dni (do czwartek 17.03). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Gdańska. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

Pogoda na tydzień w Gdańsku: piątek, 11.03 Spodziewana temperatura w piątek w Gdańsku to 5°C. Z kolei w nocy z piątek na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu -4°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Gdańska piątek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowy. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gdańsku w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 11.03.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

Pogoda na tydzień w Gdańsku: sobota, 12.03 Spodziewana temperatura w sobotę w Gdańsku to 8°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -4°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Gdańska sobotę, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gdańska, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Gdańsku w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 12.03.2022: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

ZOBACZ KONIECZNIE Top 10 najbardziej nietypowych zwyczajów ślubnych