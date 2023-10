Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Jednak od najbliższego tygodnia lekko się poprawi

Prognoza pogody na najbliższy tydzień dla województwa pomorskiego

Jakie są prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej?

W piątek, 20 października, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna na północy wyniesie od 2°C do 10°C. Wiatr będzie umiarkowany, na północy wzrastający do dość silnego, na wybrzeżu do silnego. Na samym wybrzeżu zaobserwujemy porywy wiatru do nawet 90 km/h.

W nocy z piątku na sobotę pochmurno z opadami deszczu, na północy opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Temperatura minimalna na północy i w centrum od 1°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny. Największe porywy na wybrzeżu wschodnim do 100 km/h.