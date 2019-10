Pogoda październik 2019. Będą upały? Wkrótce gwałtowna zmiana pogody!

Południowe, gorące powietrze doprowadzi do totalnej zmiany pogody w Polsce. Fala ciepłego powietrza przyniesie nam piękny, słoneczny weekend. W poniedziałek, 14 października na Pomorzu będzie powyżej 20 stopni Celsjusza! Do czwartku będzie typowo jesiennie - pochmurno i deszczowo, ale już w piątek pogoda powoli zacznie się zmieniać i będzie przypominać końcówkę lata. Wszystko za sprawą wyżu znad Morza Czarnego.

Prognoza pogody na październik 2019. Upały w Polsce. Ocieplenie w połowie października!

Według prognoz synoptyków nadchodzący weekend przyniesie wyższe temperatury, a dobra wiadomość jest taka, że zostaną z nami na przyszły tydzień! Czeka nas ocieplenie i przyjemna, jesienna aura! W porównaniu do tego tygodnia, temperatura wzrośnie o kilka kresek i tak zostanie do połowy przyszłego tygodnia. Później będzie oscylować w okolicach 18 stopni Celsjusza, co w porównaniu do obecnych 9 stopni Celsjusza zapowiada się wspaniale!