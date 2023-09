Pogoń Dekpol Tczew - AP Orlen Gdańsk. Piłkarki AP Orlenu wysoko wygrały derby w Tczewie. Drużyna z Gdańska już na podium Orlenu Ekstraligi

Piłkarki AP Orlenu mogą mówić o świetnym wejściu w nowy sezon ligowy. Teraz gdańszczanki bardzo pewnie wygrały wyjazdowe spotkanie w derbach Pomorza z Pogonią Dekpolem Tczew w czwartej kolejce Orlenu Ekstraligi kobiet. Dzięki temu zwycięstwu drużyna AP Orlenu wskoczyła na podium ligowej tabeli.

Drużyna z Tczewa bardzo chciała się zrehabilitować za dwie porażki w poprzednim sezonie. Zadanie nie było łatwe, bo zespół AP Orlenu bardzo wzmocnił się przed tym sezonem i chce krok po kroku znaczyć coraz więcej w krajowym kobiecym futbolu.

Mecz błyskawicznie ułożył się po myśli trenera Tomasza Borkowskiego i jego podopiecznych. Już 3 minucie spotkania bramkę dającą prowadzenie zespołowi z Gdańska strzeliła Clarissa Kirsch-Downs. To zresztą był mecz, w którym można było się przekonać o dużej jakości piłkarskiej zawodniczek zagranicznych reprezentujących barwy AP Orlenu. Pogoń nie zdążyła się na dobre otrząsnąć po tym ciosie, a straciła drugiego gola. Tym razem na listę strzelców wpisała się Olga Massombo. Warto podkreślić, że to premierowa bramka Kanadyjki na polskich boiskach. Drużyna Pogoni próbowała odrobić straty, ale nie miała zbyt wielu argumentów, ale też gdańszczanki były bardzo dobrze zorganizowane w grze defensywnej. Dwa gole przewagi to była solidna zaliczka na zakończenie pierwszej połowy.

Mateusz Sroka, trener zespołu z Tczewa, chciał pobudzić swoje zawodniczki do walki o korzystny wynik w derbach Pomorza i stąd w przerwie zdecydował się na dwie zmiany. To jednak nie przyniosło takich efektów, na jakie liczył szkoleniowiec gospodyń. Pogoń nie potrafiła strzelić chociażby kontaktowej bramki i wrócić do gry o korzystny wynik w tym spotkaniu. Z kolei piłkarki AP Orlenu czekały na swoją szansę i doczekały się w 72 minucie, kiedy otrzymały rzut karny. Na trzeciego gola zamieniła go Kimberly Sanford i tym samym przypieczętowała zasłużone zwycięstwo drużynie prowadzonej przez trenera Borkowskiego.

Drużyna AP Orlenu może być naprawdę zadowolona ze startu do nowego sezonu. W czterech meczach zgromadziła osiem punktów i jest niepokonana. Cieszyć może bilans bramkowy, bo przy siedmiu strzelonych golach straciła tylko jednego. To wszystko przekłada się na to, że zespół z Gdańska aktualnie zajmuje świetne trzecie miejsce w tabeli Orlenu Ekstraligi. Z kolei piłkarki Pogoni Dekpolu mają jedno zwycięstwo, jeden remis, dwie porażki i z czterema punktami plasują się na szóstej pozycji. Drużyna z Tczewa musi na pewno popracować nad grą defensywną. O ile dziewczyny z AP Orlenu straciły najmniej goli w lidze w tym sezonie, to Pogoń najwięcej. Liderem tabeli jest SMS Łódź, ale drugi GKS Katowice traci jeden punkt i ma zaległy mecz do rozegrania, z Pogonią w Szczecinie.

W piątej kolejce drużyna AP Orlenu stanie przed szansą powiększenia dorobku punktowego i umocnienia się na podium, bowiem zagra – na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk – z Rekordem Bielsko-Biała. Rywalki to nieźle radzący sobie beniaminek Orlenu Ekstraligi, a mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. Z kolei Pogoń Dekpol powalczy o punkty w spotkaniu ze Śląskiem w Wrocławiu. Początek w sobotę o godzinie 12.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia wreszcie pożegnała się z Adamem Mandziarą. Prowadził klubu do upadku Pogoń Dekpol Tczew – AP Orlen Gdańsk 0:3 (0:2) Bramki: 0:1 Clarissa Kirsch-Downs (3), 0:2 Olga Massombo (22), 0:3 Kimberly Sanford (72-karny) Pogoń Dekpol: Banaszkiewicz – Andrzejewska (46 Pąk), Enjo, Jędrzejewska, Katowicz (60 Tobiczyk), Korda, Nowak (73 Wierzbińska), Rembalska, Sobal, Tryka (46 Witczak), Wziątek (Sobierajska) AP Orlen: Michlewicz – Dabney, Formela (80 Dymińska), Kirsch-Downs, Kołodziejek (80 Gozdek), Massombo (Sirant), Piórkowska (64 Szewczuk), Sanford, Siwińska, Tarnawska, Zimecka (80 Gadawska)

Ma astmę a i tak się ściga - Karol Kręt, polska nadzieja motorsportu