Pogoń Dekpol Tczew - AP Orlen Gdańsk. Piłkarki z Gdańska i Tczewa walczą o prymat na Pomorzu. Kto wygra sobotnie derby?

Derby Pomorza pomiędzy Dekpolem Pogonią Tczew i AP Orlenem Gdańsk zakończą sezon ligowy w piłkarskiej Orlenie Ekstralidze Kobiet. Obie drużyny zagrają w krajowej elicie także w przyszłym sezonie. Teraz stawką spotkania będzie prestiż i miano najlepszego zespołu kobiecego na Pomorzu, więc można spodziewać się twardej walki na boisku.

AP Orlen ma już pewne utrzymanie w krajowej elicie. Pogoń musi jeszcze chwilę poczekać, ale realnie patrząc praktycznie może być spokojna i pewna pozostania w Orlenie Ekstralidze Kobiet. W derbach Pomorza można spodziewać się wielu emocji, a drużyna z Tczewa będzie chciała zrewanżować się za porażkę w Gdańsku 1:3. - Z pewnością to będzie mecz walki. Poprzednie derby nie odbyły się jesienią, zgodnie z terminarzem, a dopiero miesiąc temu. Zespół z Tczewa przegrał i będzie chciał się odegrać – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Julia Włodarczyk, piłkarka AP Orlenu. - My będziemy chciały podtrzymać to, że jesteśmy najlepszą drużyną na Pomorzu. Mecz będzie trudny dla obu zespołów, ale liczymy na kolejne zwycięstwo.

- Zdecydowanie chcemy się zrewanżować – dodaje Kornelia Okoniewska, która jeszcze rok temu grała w zespole z Gdańska, a obecnie reprezentuje barwy Pogoni. - Poprzedni mecz derbowy nie był udany w naszym wykonaniu. Zawaliłyśmy sprawę. Chyba wyszłyśmy na boisko trochę przemotywowane. Chcemy powalczyć o jak najwyższe miejsce w tabeli i pokazać koleżankom z Gdańska, że pierwszy mecz był wypadkiem z naszej strony.

Dla Kornelii fakt, że wcześniej reprezentowała AP Orlen, stanowi dodatkową motywację. - Jeszcze całkiem niedawno występowałam w drużynie z Gdańska, a po odejściu zawsze stara się zagrać jak najlepsze spotkanie przeciwko byłemu zespołowi. Chciałabym pokazać, że zasługują na coś więcej, a najlepiej strzelić bramkę. Mówili mi, że jak pójdę do Tczewa to zrobię krok w tył. A to był jeden krok w tył, żeby potem były dwa do przodu. Niestety, ale w kolejnym sezonie nie zagram już w Pogoni. Z powodów osobistych wyjeżdżam do Australii i jeszcze tam pogram w piłkę – zdradziła nam Okoniewska.

Pogoń ma za sobą udany sezon, bo jako beniaminek potrafiła utrzymać się w krajowej elicie.

- Pamiętam pierwszą rundę, mecze były trudne i miałyśmy tylko dla zwycięstwa. Nasze humory nie były super. Po zimowym okresie przygotowawczym miałyśmy dużo motywacji i to poskutkowało. Nie jest to dla mnie zaskoczenie, bo wiedziałam na co stać tę drużynę i jakie umiejętności mają dziewczyny – podsumowała Kornelia.

AP Orlen ma przed sobą derby Pomorza, ale zawodniczki z pewnością coraz częściej myślą o czerwcowym finale Pucharu Polski, w którym zmierzą się z SMS Łódź. - Odkąd wiemy, że zagramy w finale, to każde spotkanie jest w jakimś sensie przygotowawczym. To dla nas podtrzymanie rytmu meczowego i trenowanie różnych rozwiązań na finał. Głównie jednak teraz skupiamy się na derbach, a Pucharze Polski będziemy myślały po niedzieli – przyznała Włodarczyk. CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje Piłkarka AP Orlenu strzeliła w tym sezonie cztery bramki podobnie jak Angelika Kołodziejek i Klaudia Słowińska. We trzy są najlepszymi strzelczyniami gdańskiego zespołu. - Nie myślę o meczu w kontekście indywidualnym. Najważniejsze, żebyśmy stwarzały sytuacje bramkowe i je wykorzystywały. A czy ja strzelę bramkę, czy któraś z koleżanek, to nie ma większego znaczenia – zakończyła Julia.

Niedzielny mecz derbowy w Tczewie rozpocznie się o godz. 17.

