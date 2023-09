Pogoń Dekpol Tczew czy AP Orlen Gdańsk? Już w sobotę kobiece piłkarskie derby Pomorza

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

Na trzy punkty liczą także w Gdańsku. Skład AP Orlenu został wzmocniony zawodniczkami zagranicznymi, które mają pomóc w zrobieniu sportowego awansu. Olga Massombo czy Tatiana Dabney to z pewnością piłkarki, które wniosły sporo jakości do gry zespołu prowadzonego przez trenera Tomasza Borkowskiego. Gdańszczanki po trzech kolejkach pozostają bez porażki, straciły tylko jednego gola i zgromadziły pięć punktów. Mają o co walczyć, bo jeśli wygrają w Tczewie, a jednocześnie Pogoń Szczecin nie wygra z GKS Katowice, czyli aktualnym mistrzem kraju i liderem tabeli, to wskoczą na ligowe podium. Dobry start, zwycięstwa, wysokie miejsce w tabeli mogą dać drużynie AP Orlenu mentalnego kopa przed kolejnymi spotkaniami. Do gry wracają zawodniczki, które większość poprzedniego sezonu straciły z powodu kontuzji, więc kadra jest coraz silniejsza, a trener Borkowski ma większe pole manewru. Tak jest chociażby dzięki powrotom Eweliny Piórkowskiej oraz Olgi Sirant, a to ważne zawodniczki.