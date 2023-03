Pogoń Dekpol Tczew urwała cenny punkt w meczu ze Śląskiem Wrocław. Liderki z Katowic za silne dla AP Orlenu Gdańsk

Śląsk objął prowadzenie na samym początku spotkania. To jednak nie podłamało drużyny gospodyń. Już kwadrans później do wyrównania doprowadziła Magdalena Sobal, najlepsza snajperka zespołu z Tczewa. Pogoń poszła za ciosem i uzyskała przewagę za sprawą Kornelii Okoniewskiej. Radość nie trwała długo bo już dwie minuty później ponownie był remis. W drugiej połowie znowu prowadził zespół z Tczewa po bramce Roksany Polańskiej, która weszła na boisko z ławki rezerwowych. I ponownie zawodniczki z Wrocławia błyskawicznie odpowiedziały golem, ale remis to i tak cenny wynik dla Pogoni.