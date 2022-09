Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1.10.2022 r. Biało-zieloni mają problemy kadrowe, ale chcą popsuć święto "Portowcom"

Sobotni mecz będzie świętem w Szczecinie. Będzie oficjalne otwarcie całego stadionu, a trybuny mają zapełnić się w komplecie. Także w sektorze gości, bo fani biało-zielonych wykupili 1100 biletów, które zostały im przyznane. Piłkarze biało-zielonych postarają się za to popsuć rywalom święto na boisku. Dla Kaczmarka, od zawsze mocno związanego z Lechią, to także powrót sentymentalny, bowiem w przeszłości grał w Pogoni i był trenerem zespołu ze Szczecina. Teraz pojedzie powalczyć o przełamanie, bo biało-zieloni na ligowe zwycięstwo czekają od 31 lipca.

- To dla mnie wyjątkowy mecz i wyjątkowa chwila. Po wielu latach wracam do Lechii, która jest dla mnie czymś więcej niż klubem – mówi Marcin Kaczmarek. - W Pogoni też miałem poważny epizod, bo grałem przez pięć lat i pół roku pracowałem jako trener. To dygresja osobista, a najważniejsze jest poznawanie zespołu. Czasu nie kupimy, a teraz kluczowe są treningi i rozmowy indywidualne. Głęboko wierzę, że do meczu w Szczecinie jesteśmy dobrze przygotowani. Informacjami o kwestiach fizycznych nie zamierzam się dzielić, bo one są dla mnie, żebym mógł je wykorzystać optymalnie. Nie chcę też wracać do tego, co było.