Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1.10.2022 r. Kibice Lechii licznie zjawili się na meczu w Szczecinie. Zobaczcie koniecznie zdjęcia! GALERIA Paweł Stankiewicz

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:2 w meczu PKO Ekstraklasy. To spotkanie oglądało 20 tysięcy widzów, z czego 1,1 tysiąca to byli fani biało-zielonych. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców Lechii Gdańsk, którzy byli w Szczecinie na meczu z Pogonią. Zapraszamy do oglądania.