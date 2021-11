Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 27.11.2021 r. Tomasz Kaczmarek kontra Kosta Runjaić. Kaczmarek: Emocjonalnie rozstałem się z Pogonią

Dla trenera biało-zielonych powrót do Szczecina, po tym jak rozstał się z Pogonią, będzie z pewnością wydarzeniem wyjątkowym.

- W Szczecinie znam wiele osób i spędziłem tam fajny czas. Będzie kilka sentymentów, ale ja wiem, po co tam jadę – zapewnia Tomasz Kaczmarek. - Te 10-11 tygodni pracy w Gdańsku pozwoliło mi lepiej poznać zespół Lechii, ale wciąż go poznaję. Ten czas pozwolił mi jednak emocjonalnie rozstać się z Pogonią.

CZYTAJ TAKŻE: Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk NA ŻYWO

Trener Lechii miał okazję uczyć się pracy w PKO Ekstraklasie pod okiem Runjaicia, uważa Pogoń za kandydata do mistrzostwa Polski, ale ze Szczecina chce wrócić z kompletem punktów.

- Ja nie jestem uczniem, a Kosta nie jest mistrzem – twardo mówi Kaczmarek. - Znam go dobrze, wiem jak pracuje i jak zachowuje się w różnych sytuacjach. Wiem, czego mogę spodziewać się po nim i po Pogoni podczas sobotniego meczu. Pogoń jest w bardzo dobrym momencie, w formie i wyjdzie na boisko zagrać swoje i z bardzo dużym przekonaniem. Odkąd jestem trenerem Lechii to będzie dla nas najbardziej wymagający przeciwnik i żebyśmy mieli szansę, to musimy zagrać tak dobrze, jak za mojej kadencji jeszcze nie graliśmy i zrobić to przez 90 minut. Wiem, że tak samo mówiłem przed meczem z Legią. Wtedy jednak graliśmy z bardzo dobrą drużyną w słabszym momencie, a teraz zagramy z bardzo dobrą drużyną, która ma dobry okres. My też mamy dobry moment, ale wymagania będą olbrzymie i sam jestem ciekawy jak sobie poradzimy.