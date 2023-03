Pogrzeb Andrzeja Zarębskiego. Pożegnanie działacza "Solidarności", polityka oraz dziennikarza

Pogrzeb Andrzeja Zarębskiego w Trójmieście

- Był pomocnym, merytorycznym i bardzo życzliwym człowiekiem - mówi Adamowicz. - Poznaliśmy się w 1980 roku w "pierwszej Solidarności", później nasze drogi się rozeszły, trafiliśmy do innych obozów internowania - dodaje poseł.

Piotr Adamowicz, poseł na Sejm RP oraz kolega śp. Andrzeja Zarębskiego wspomina go bardzo ciepło.

Andrzej Zarębski, kim był?

-Gdybym miał określić cechę, która robiła na mnie największe wrażenie, to jego zdolność do słuchania i udzielania odpowiedzi jasną, wyraźną, precyzyjną polszczyzną. I taki lekki uśmiech w oczach, kącikach ust, chyba wynikający z norwidowskiej świadomości, że ironia (lekka) jest niezbędnym życia cieniem

Tak we wspomnieniu opisuje go Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, były wiceminister edukacji narodowej:

W ubiegłym roku ukazała się jego książka „Między Grudniem a grudniem. Zapiski z internowania”, w której – po latach – zawarł wspomnienia ze stanu wojennego.

Wojciech Książek tak pisze o książce swojego kolegi ze studiów: „W tych zapisach jest jakaś powściągliwość, dążenie do maksymalnego skrótu. Kierując się słowami filozofa Ludwiga Wittgensteina: »granice naszego języka oznaczają granice naszego świata«, język Andrzeja był niezwykle pojemny właśnie przez to dążenie do wydobycia i przekazu jego esencji”.

Od 1999 r. Andrzej Zarębski pracował jako niezależny doradca na rynku mediów elektronicznych. Dzielił czas między Warszawę i Gdańsk. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.