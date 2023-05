Pogrzeb Kacpra Tekielego w Gdańsku. Alpinista pochowany na Cmentarzu Oliwskim. Justyna Kowalczyk w poruszających słowach pożegnała męża

- Nie będę mówić do Kacpra. Będę mówić do was. Mimo śmierci nie mam wrażenia, że czegoś się od niego nie dowiedziałam - mówiła Kowalczyk cytowana przez "Super Express". - Jeszcze kilka dni "przed" przyszedł do domu spełniony. Nawet gdy robił wszystkie karkołomne rzeczy to cele musiały być spełnione. (...) Byłam żoną alpinisty. Nie unikaliśmy trudnych rozmów, żadne z nas nie uciekało od śmierci. Byliśmy świadomi, co może się wydarzyć - dodała wdowa po Kacprze Tekielim.